В Совфеде оценили возможность вакцинации подростков от коронавируса

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Вакцинировать подростков от коронавируса начнут только после завершения всех клинических испытаний, в ходе которых проверят влияние препарата на детей в возрасте 12–17 лет. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила российский сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

По ее словам, в стране все чаще выявляют случаи заболевания COVID-19 среди молодых людей. Дети и подростки не входят в группу риска, так как обычно переносят болезнь в легкой форме. Однако эта группа населения все же переносит инфекцию, так что в будущем ее все равно нужно будет прививать.

В настоящее время в Москве началось клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проводится на базе двух детских больниц — Морозовской и им. З. А. Башляевой. Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследование началось 5 июля.

— Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке, — пояснила сенатор.

Кусайко отметила, что исследование будет проходить в течение года. Все это время дети будут находиться под контролем медиков, а также вести дневник самонаблюдения, в котором будут фиксировать свое самочувствие.

В конце этого лета стартует еще один этап исследования — в детских поликлиниках. В нем примут участие уже 250 добровольцев.

Сенатор подчеркнула, что исследования вакцины на несовершеннолетних начали только после того, как убедились в ее безопасности и эффективности, передает РИА Новости.