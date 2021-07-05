Полеты в Турцию еще из 13 российских городов разрешат с 12 июля

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) расширило список российских городов, из которых разрешены полеты в Турцию. Изменения вступят в силу 12 июля. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, в скором времени улететь в Турцию можно будет из 45 городов России.

— В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, — говорится в сообщении.

В обновленный список вошли международные аэропорты Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что Турция будет пускать граждан РФ, привитых любой зарегистрированной российской вакциной. Туристу необходимо иметь сертификат о вакцинации на английском языке. Однако с момента прививки должно пройти не менее двух недель до въезда в страну.

Напомним, Россия восстановила авиасообщение с Турцией 22 июня.