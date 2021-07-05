Еврокомиссия увидела угрозу для экспорта в российском законе о шампанском

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В Еврокомиссии (ЕК) считают, что новые поправки к российскому закону о регулировании алкогольной продукции могут навредить европейскому винному экспорту. Об этом в понедельник, 5 июля, заявила представитель пресс-службы ЕК.

По словам представителя ЕК, в комиссии знают о российском законопроекте и намерены защищать права европейских производителей.

— Он (законопроект — прим. «ВМ») будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта, — сказала на брифинге представитель ЕК.

Также она добавила, что поправки к российскому закону вызывают беспокойство в ЕК. Однако его последствия пока предсказать сложно, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что французская компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино». До этого компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».