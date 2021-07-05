Еврокомиссия увидела угрозу для экспорта в российском законе о шампанском
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что новые поправки к российскому закону о регулировании алкогольной продукции могут навредить европейскому винному экспорту. Об этом в понедельник, 5 июля, заявила представитель пресс-службы ЕК.
По словам представителя ЕК, в комиссии знают о российском законопроекте и намерены защищать права европейских производителей.
— Он (законопроект — прим. «ВМ») будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта, — сказала на брифинге представитель ЕК.
Также она добавила, что поправки к российскому закону вызывают беспокойство в ЕК. Однако его последствия пока предсказать сложно, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что французская компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино». До этого компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.
Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».