Два новых цикла лекций стартуют в проекте «Знание. ВДНХ»

Фото: АГН Москва

Главная выставка страны представляет в июле в рамках проекта «Знание. ВДНХ» два новых цикла — «Литературные среды» и «Героический реализм как фундамент мирового искусства». Мероприятия проходят бесплатно в павильоне «Рабочий и колхозница».

«Литературные среды» организованы выставкой совместно с факультетом журналистики МГУ. Их участники узнают о классиках отечественной и зарубежной литературы, их творческом поиске и роли в истории развития мировой культуры. Цикл лекций стартует 7 июля.

Первую лекцию посвятят литературной географии пьес Александра Островского. Со слушателями поговорят о том, что такое литературная география и представят карту Москвы в пьесах Островского.

Второй цикл — «Героический реализм как фундамент мирового искусства» — посвятят советским художникам-реалистам 20–30-х годов. Первая его лекция пройдет 11 июля и будет посвящена жизни и творчеству двух легендарных художников. В первой части «О героях былых времен» речь пойдет об известном портретисте Сергее Малютине. Во второй — «Образ советской красавицы» — о признанном еще при жизни классике советского искусства, ученике Казимира Малевича Григории Ряжском.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Ранее на Главной выставке страны открылась фотовыставка «Наука — это красиво». В трех залах центра «Космонавтика и авиация» представлены фотографии физических и химических объектов и структур, кристаллов и природных материалов, зафиксированных с помощью научных приборов. Объекты исследований можно рассмотреть под необычным ракурсом, который позволяет увидеть их неповторимую красоту.