Автоэксперт рассказал, как безопасно охладить машину без кондиционера

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Воздух внутри машины в летнее время за час прогревается до 60градусов. По словам специалистов, есть несколько способов безопасного охлаждения салона автомобиля.

Автоэксперт и инструктор по безопасному вождению Александр Романов отметил, что под действием прямых солнечных лучшей приборная панель машины может сильно деформироваться, а сидения кожаного салона — потрескаться.

Кроме того, находиться в душной машине опасно для здоровья. Можно получить тепловой удар. Чтобы избежать этого, не стоит оставлять машину под палящим солнцем без специального экрана, ставящегося под лобовое стекло. Прикрыть машину можно и обычным полотенцем. Главное, чтобы ткань была светлой.

— Белая ткань будет солнечный свет отражать, и панель будет нагреваться значительно меньше, — подчеркнул Александр Романов.

Эксперт не рекомендует делать тонировку на стеклах. По его словам, из-за черной пленки они нагреваются сильнее. Также Александр Романов напоминает, что на жаре машину лучше проветрить — из-за высоких температур пластик салона начинает вырабатывать стирол. Даже в небольших дозах он вреден для организма, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО отменили в России.