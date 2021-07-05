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Врач заявил о полной безопасности испытания вакцины от COVID на подростках

Юлия Павлушова

Общество
Врач заявил о полной безопасности испытания вакцины от COVID на подростках
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Испытания вакцины от COVID-19 на подростках не несут риска для их здоровья. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор Центра имени Рогачева Александр Румянцев

Эксперт уточнил, что дети получают специальную уменьшенную дозу препарата.

— Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко, — сказал он.

Александр Румянцев отметил, что в Москве стартовали клинические исследования для подростков возрастом от 12 до 17 лет. Рекомендации об исследовании препарата для них дала Всемирная организация здравоохранения.

В частности, 25 человек с согласия их родителей отобрали в Больнице имени Башляевой, еще 25 — в Морозовской больнице. Все дети полностью здоровы, у них нет никаких противопоказаний, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что преподаватели МГУ не смогут посещать рабочие места без прививки от коронавируса или наличия медицинского отвода.

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