Преподаватели МГУ не смогут посещать рабочие места без прививки от COVID-19

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Преподаватели МГУ не смогут посещать рабочие места без прививки от коронавируса или наличия медицинского отвода. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 5 июля.

— Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию, — рассказали в университете.

При этом на рабочих местах смогут присутствовать сотрудники, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, отмечается на сайте МГУ.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три миллиона горожан уже привились первым компонентом вакцины «Спутник V».