Воробьев заявил, что все поликлиники Подмосковья отремонтируют по высоким стандартам

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Поликлиники Московской области удастся отремонтировать по высоким стандартам благодаря запуску новой программы «Наша поликлиника». Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 5 июля.

— Мы обновим все поликлиники Подмосковья, приведем их к единому стандарту в плане ремонта. Высокому стандарту, — рассказал глава региона.

Изменения затронут как экстерьер, так и интерьер поликлиник: в них создадут или обновят ограждения, освещение, навигацию, детские площадки, Wi-Fi, а также электронное табло. Первый этаж, по словам Воробьева, будет отведен для исследований, чтобы пациентам не приходилось посещать разные этажи.

Целью является сделать так, чтобы среднее время диспансеризации не было более двух часов, добавил он. Благодаря новой программе результаты обследований люди смогут получить в мобильном приложении или на электронную почту.

Работы в 2021 году начнутся в пяти больших поликлиниках в Королеве, Балашихе и Щелкове. До сентября появится трехлетняя программа обновления наиболее востребованных поликлиник, рассказал Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».