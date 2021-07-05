Валерий Меладзе прокомментировал скандал с участием Ани Лорак и его брата
Российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандальные высказывания о его брате Константине Меладзе. Несколько месяцев назад артистка Ани Лорак заявила, якобы мужчина предлагал ей вступить в интимную связь взамен на успешную карьеру.
По мнению Валерия Меладзе, некоторые знаменитости действительно повысили популярность благодаря выгодным романам.
— Карьера через постель — дело выбора. Просто не надо никому об этом рассказывать. А если никто не предлагал сделать карьеру через постель и тебе обидно, то не надо рассказывать, что ты не такая, — отметил мужчина.
Певец сказал, что его брат никогда не решился бы сделать женщине непристойное предложение. Он подчеркнул, что Константин Меладзе — интеллигентный и порядочный человек, который с уважением относится к женщинам.
— Словом, я не представляю такого, зная его с самого рождения, не представляю... — сказал артист в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Также, по мнению Валерия Меладзе, общественность, вероятно, не так интерпретировала высказывание Ани Лорак.
Ранее сама Ани Лорак призывала прекратить травлю Константина Меладзе и уточнила, что не хотела создать ложного впечатления о нем.