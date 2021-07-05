Многие машины в 2021 году могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще в начале года, когда публиковали обновленный список машин, которые попадают под налог на роскошь, говорилось о необходимости пересматривать ценовой порог. Дело в том, что многие автомобили с 2014 года существенно подорожали по многим причинам, и принятый тогда нижний порог следует увеличивать, потому что с каждым годом в списке будет оказываться все больше массовых моделей.

Если в 2014 году под налог попадали действительно роскошные машины, то в этом году в списке оказались девять моделей массового сегмента.

Так, «роскошным» в 2021 году оказался кроссовер Skoda Kodiaq. Повышенным налогом будут облагаться такие его комплектации как: Laurin&Klement, SportLin и Scout.

Еще в списке находятся модели KIA Mohave, KIA K900, KIA Stinger GT и Volkswagen Multivan.

Также под налог на роскошь попали отдельные версии Peugeot Traveller (Business VIP), Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Toyota Fortuner (2.8 Elegance) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

При этом дальнейший рост цен станет причиной того, что многие транспортные средства в 2021 году могут попасть под налог на роскошь и среди них окажутся Volkswagen Tiguan, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe иToyota Fortuner, сообщает портал «РБК Autonews».

Ранее Вассерман назвал недостатки закона о налоге на роскошь. Одним из них, по словам публициста, является недостаточная проработка вопроса о том, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога.