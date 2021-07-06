Помощницу депутата ранили из пистолета в подмосковном Видном
Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в помощницу депутата в городе Видное. Об этом сообщил во вторник, 6 июля, источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что женщину ранили в бедро.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что пострадавшую доставили в больницу.
В настоящее время проводится проверка. Нападавшего разыскивают, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мужчина на востоке столицы ударил 92-летнего пенсионера и получил пулю в грудь. Инцидент произошел ранним утром 3 июля на спортивной площадке в Измайловском парке.
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