Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помощницу депутата ранили из пистолета в подмосковном Видном

Юлия Курганова

Происшествия
Помощницу депутата ранили из пистолета в подмосковном Видном
Фото: mos.ru

Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в помощницу депутата в городе Видное. Об этом сообщил во вторник, 6 июля, источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщину ранили в бедро.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что пострадавшую доставили в больницу.

В настоящее время проводится проверка. Нападавшего разыскивают, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина на востоке столицы ударил 92-летнего пенсионера и получил пулю в грудь. Инцидент произошел ранним утром 3 июля на спортивной площадке в Измайловском парке.

Читайте также:
помощница депутатаВидноевыстрел
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте