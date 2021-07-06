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В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом «на очень высоком уровне»

Юлия Курганова

В мире
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом «на очень высоком уровне»
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации «на очень высоком уровне» ситуации с коронавирусом за прошедшие две недели. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова приводятся в Twitter.

— Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Это произошло на очень высоком уровне, — сказал он.

Райан отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире лучше, чем два-три месяца назад. Он добавил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заболеваемости, но при этом в других государствах — противоположная ситуация.

Эпидемиолог предположил, что это происходит в силу разных факторов, среди которых появление более заразных штаммов вируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

Ранее вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма «дельта» COVID-19. Он отличается характерными симптомами, непохожими на другие варианты.

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