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Специалист назвала способ легально скрыть номер телефона

Юлия Курганова

Технологии
Специалист назвала способ легально скрыть номер телефона
Фото: Pixabay

В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются мошенники или коллекторы. Но иногда позвонить, скрыв свой номер, может понадобиться и тем, кто не держит в мыслях ничего плохого. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как это сделать.

— Например, когда нужно срочно связаться с тем или иным абонентом, но по каким-то причинам нежелательно попадать в его список контактов или базу данных. Также люди скрывают свой номер, чтобы удивить или порадовать родных и друзей, — пояснила она.

Для этого операторы сотовой связи предоставляют возможность разовой платной услуги АнтиАОН, возможна и постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определенную команду, которая у каждого оператора своя.

Ильичева также рассказала, что можно скачать соответствующее программное обеспечение, но делать это можно только с проверенными приложениями. Иначе существует риск слива данных вместо сокрытия информации, предупредила эксперт, передает агентство «Прайм».

Ранее аналитик рассказал, как определить местоположение человека по телефону. Чтобы легально это сделать, пользователи могут обратиться к операторам связи.

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