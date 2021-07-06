В Роспотребнадзоре заявили, что у аллергиков COVID-19 может протекать легче

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Коронавирус может гипотетически протекать легче у людей, которые страдают поллинозом и принимают при этом ингаляционные стероиды, однако это требует доказательств. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека, — сообщила она.

Специалист отметила, что в случае, если вирус все же присоединился, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение болезни.

Она подчеркнула, что это только гипотеза, которую можно оценить во время сезонных обострений аллергии, передает ТАСС.

Ранее ученый назвал болезнь, снижающую вероятность заболевания COVID-19. Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом, по этому поводу специалисты высказывают разные гипотезы.