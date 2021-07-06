Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате

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В этом году фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится 7 августа. Мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за эпидемиологических ограничений.

Фестиваль будет транслироваться на ряде площадок: в социальных сетях и на официальном сайте мероприятия, а также в YouTube-канале телекомпании «Мир» и на портале культура.рф.

«Русское поле» будет проводится уже 10-й раз. Этот фестиваль объединяет любителей славянского искусства по всей России. В прошлом году мероприятие также проводилось в онлайн-формате, его посмотрели более трех миллионов человек.

По словам руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова, фестиваль сможет удивить зрителей яркой концертной программой, а также соревнованием шеф-поваров.

— Очень важно и то, что поклонники славянского искусства познакомятся с лучшими артистами и народными умельцами, узнают много интересного об этномаршрутах и гастрономических традициях нашей огромной страны, — отметил глава ведомства.

В ходе фестиваля будут выбраны победители в восьми номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший туристический этномаршрут», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший товаропроизводитель», «Лучший народный мастер». Лауреаты выступят на концерте 7 августа.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс поваров «Российская каша — мать наша».

Также в прямом эфире на сцене выступит сводный хор с самыми любимыми песнями. Завершат программу знаменитые артисты, их имена пока держатся в тайне, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось, что государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» с 14 по 18 июля приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль «Лето. Музыка. Музей».