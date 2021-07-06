Москвичи смогут быстрее получать услуги по имущественным вопросам благодаря роботу

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Прием заявлений москвичей, которые поступают через портал mos.ru в столичный Департамент городского имущества, автоматизировали. Новая технология позволяет сократить срок передачи обращения в нужный отдел до нескольких секунд. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Это стало возможным благодаря внедрению технологии RPA (robotic process automation), представляющей собой роботизированную программу, которая копирует простые однотипные действия специалистов. Робот умеет работать с электронной почтой, файлами, папками и различными информационными системами.

— Технология позволила снять со специалистов часть однообразных простых задач и ускорить предоставление услуг жителям. Например, заявления на сверку расчетов по финансово-лицевым счетам ранее поступали секретарю приемной. Он пересылал их начальникам отделов, а они — исполнителям. Все это неизбежно требовало времени. Сейчас заявления за считанные секунды распределяет робот, — пояснил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк.

Помимо этого, RPA-робот способен обрабатывать входящие письма и записывать горожан на онлайн-консультации. Программа автоматически организовывает онлайн-конференции и отправляет заявителям письма, где содержитсяссылка для входа и другая нужная информация.