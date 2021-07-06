Центр «Моя карьера» открыл набор на онлайн-курс о методиках эффективных продаж

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В центре занятости «Моя карьера» открыли набор на бесплатный онлайн-курс «Продажи», в рамках которого слушатели смогут узнать о лучших методиках эффективных продаж. Курс будет интересен всем, кто желает освоить профессию менеджера по продажам, работает в этой сфере или интересуется ретейлом.

— Новая модульная программа дает возможность всем желающим за короткий срок освоить эффективные технологии ретейла. В онлайн-курс включены пошаговые инструкции и готовые инструменты, которые наши выпускники смогут легко применять на практике, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Программа курса состоит из двух модулей: «Продажи. Как реализовать бизнес-идею» и «Работа с возражениями». Пользователи могут прослушать оба модуля, предварительно записавшись на каждый из них.

Все занятия будут проходить в онлайн-формате на платформе центра. Для участия в программе нужно пройти регистрацию на сайте проекта и записаться на интересующий модуль курса. После этого на указанную пользователем электронную почту придут ссылки на трансляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открыл запись на бесплатный онлайн-курс «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цели», который пройдет с 7 по 30 июля.