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Трамваи задерживаются из-за ДТП на Халтуринской улице в Москве

Полина Долганова

Город
Трамваи задерживаются из-за ДТП на Халтуринской улице в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Трамваи № 4л, 4п, 13 и 36 задерживаются на Халтуринской улице из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты транспорта были временно изменены.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы по техническим причинам временно изменили маршрут трамвая № 6. Трамваи задерживались на Лодочной улице, а также на улице Свободы. Пассажирам предложили воспользоваться автобусами вместо трамваев. Позже движение транспорта было восстановлено.

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