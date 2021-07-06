Трамваи задерживаются из-за ДТП на Халтуринской улице в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Трамваи № 4л, 4п, 13 и 36 задерживаются на Халтуринской улице из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты транспорта были временно изменены.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы по техническим причинам временно изменили маршрут трамвая № 6. Трамваи задерживались на Лодочной улице, а также на улице Свободы. Пассажирам предложили воспользоваться автобусами вместо трамваев. Позже движение транспорта было восстановлено.