Девочка упала с качелей на детской площадке в центре Москвы из-за обрыва креплений

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Воронцовская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку после обрыва качелей на детской площадке в центре столицы, в результате которого пострадал ребенок. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 5 июля на Воронцовской улице. Из-за обрыва креплений качелей 10-летняя девочка получила травмы головы и была доставлена в одну из столичных больниц.

Видео: Прокуратура Москвы

— Проводится прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключила Нефедова.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка из-за падения ветки дерева в Королеве. В понедельник, 28 июня, рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В ходе доследственной проверки правоохранители установили, что в момент трагедии ребенок находился под присмотром родителей.