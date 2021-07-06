Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде

Фото: МЧС

На место крушения самолета Ан-26 на Камчатке отправятся водолазы и горные спасатели, его основная часть находится в воде. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов во вторник, 6 июля.

— Место крушения самолета Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого поселка. Вероятно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, — рассказал глава региона.

Солодов добавил, что фюзеляж самолета находится на сопке, а основная часть — в воде. Из-за труднодоступности места и неблагоприятных погодных условий спасательную операцию возобновят лишь утром в среду, 7 июля, отметил он.

Оперативная группа под руководством министра транспорта России Виталия Савельева отправится в Палану 7 июля. На место крушения доставят водолазов и спасателей, обученных работать в горной местности, отмечается на сайте правительства края.

Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота — он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу.