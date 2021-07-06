«Покажите содержимое сумки»: два приятеля обокрали пенсионерку в южной части Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 64-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в краже денег у пенсионерки. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел у одного из банков района Люблино. Злоумышленник заметил женщину, которая сняла со счета крупную сумму. Он подошел к ней на улице и показал якобы найденный кошелек. Мужчина предложил поделить деньги, лежащие внутри.

Спустя пару секунд в разговор вмешался второй мужчина, утверждавший, что у него пропал бумажник. Он потребовал, чтобы пенсионерка показала ему содержимое своей сумки и предъявила паспорт.

После того как мужчины ушли в неизвестном направлении, женщина заметила, что у нее пропали 34 тысячи рублей, и обратилась в полицию.

Одного из подозреваемых поймали в столичном аэропорту, когда он планировал улететь в другой регион. Похищенные деньги он успел потратить на свои нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили под подписку о невыезде. Второго злоумышленника ищут.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы.