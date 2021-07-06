Что делать, если вы не успеваете привиться от коронавируса до 15 июля

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Столичные работники, трудящиеся в сфере услуг, должны привиться от коронавируса до середины июля. Сотрудники, которые не имеют возможности вакцинироваться в своем городе, могут сделать прививку в другом населенном пункте. При наличии противопоказаний нужно предоставить медотвод. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как напомнил юрист Глеб Подъяблонский, не менее 60 процентов сотрудников сфер, подпадающих под обязательную вакцинацию, должны получить первую дозу препарата до 15 июля.

— Непривитые работники обязаны предоставить работодателю медотвод. В противном случае человека могут отстранить от работы, — предупредил специалист.

Невакцинированные сотрудники могут перейти на удаленку, если в их сфере это возможно. Однако у работодателя все равно должно быть привито 60 процентов штата, уточнил собеседник «ВМ».

Слова эксперта подтвердил и юрист Борис Пантелеев. Сотрудников, имеющих противопоказания к вакцинации, первыми переводят на удаленку, напомнил специалист.

— Если человек может работать из дома и не имеет возможности вакцинироваться, его тут же включают в 40 процентов штата — в число сотрудников, которым необязательно делать прививку, — рассказал Пантелеев.

Подъяблонский заметил, что при наличии медотвода непривитый человек сможет приходить в офис своей компании, но посещать общепит возможности у него не будет: QR-код не дадут.

Пантелеев предположил, что требования к QR-кодам могут смягчить в ближайшее время, а вместе с ними — продлить срок, в течение которого работники, контактирующие с большим количеством людей, должны сделать прививку.

— Я думаю, что указ о вакцинации в сфере услуг, как и QR-коды, в ближайшее время будет скорректирован. Это зависит от заболеваемости, — рассказал специалист.

Юрист отметил, что, несмотря на это, не стоит затягивать с вакцинацией. При наличии уважительных причин работник должен предоставить документы, которые их подтверждают.

— Если человек считает, что у него есть основания не вакцинироваться или сделать прививку позже, он должен задокументировать эту причину и предъявить это руководителю. Чтобы работодатель сам не пострадал, так как к нему могут предъявить финансовые и прочие санкции, если он не выполнит требования правительства, — предупредил собеседник «ВМ».

Пантелеев также обратил внимание, что при наличии противопоказаний человеку нельзя вакцинироваться. Если сотрудник предоставил подлинное медицинское заключение, к нему должны отнестись с пониманием, заключил эксперт.