Отмена ПЦР-тестов: что должны сделать россияне при возвращении из-за границы

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Со среды, 7 июля, в силу вступают новые правила при возвращении россиян в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кому не придется сдавать ПЦР-тесты

Наличие вакцинации от COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние полгода заболевании позволит россиянам не сдавать ПЦР-тест по прибытии в страну.

При этом сведения о перенесенном коронавирусе или вакцинации должны быть размещены на портале «Госуслуги».

Для кого ПЦР-тесты по-прежнему необходимы

Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование для россиян, которые возвращаются на родину. Туристы, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели им, должны будут один раз пройти ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в страну.

До получения результатов теста граждане должны соблюдать режим изоляции. Согласно новым правилам, ограничить свое передвижение необходимо по месту жительства или пребывания.

Загрузить результаты тестирования необходимо будет на сайт «Госуслуги», отмечается на официальном портале правовой информации.

С 1 мая все россияне, возвращающиеся из-за границы, должны были сдать два ПЦР-теста: первый — не позднее трех дней после прибытия, второй — не позднее пяти дней. Иностранным гражданам для въезда в Россию требовалось сдать лишь один тест.