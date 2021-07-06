Глава МИД Франции выразил надежду на урегулирование поставок шампанского в Россию

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МИД Франции надеется, что диалог с Москвой позволит урегулировать ситуацию, которая возникла из-за нового российского закона в области виноделия. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для компаний, которые поставляют алкоголь в Россию. Министр подчеркнул, что в настоящее время власти Франции анализируют принятый в РФ закон.

— Мы в ближайшие дни собираемся отреагировать на двустороннем уровне с РФ, а также на европейском уровне на эту ситуацию, чтобы защитить интересы наших производителей и интересы, касающиеся географических названий, — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Он уточнил, что Франция отреагирует и продолжит действовать, если будут доказаны нарушения правил Всемирной торговой организации, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино». До этого компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Всего в Россию ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13 процентов — шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках составляет меньше двух процентов.