Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Франции выразил надежду на урегулирование поставок шампанского в Россию

Анастасия Волоснова

Экономика
Глава МИД Франции выразил надежду на урегулирование поставок шампанского в Россию
Фото: pixabay.com

МИД Франции надеется, что диалог с Москвой позволит урегулировать ситуацию, которая возникла из-за нового российского закона в области виноделия. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для компаний, которые поставляют алкоголь в Россию. Министр подчеркнул, что в настоящее время власти Франции анализируют принятый в РФ закон.

— Мы в ближайшие дни собираемся отреагировать на двустороннем уровне с РФ, а также на европейском уровне на эту ситуацию, чтобы защитить интересы наших производителей и интересы, касающиеся географических названий, — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Он уточнил, что Франция отреагирует и продолжит действовать, если будут доказаны нарушения правил Всемирной торговой организации, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино». До этого компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Всего в Россию ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13 процентов — шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках составляет меньше двух процентов.

Читайте также:
виноторговляФранция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте