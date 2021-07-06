Названы опасные для здоровья продукты в жару

Фото: Елена Якушина, «Вечерняя Москва»

Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко назвал самые опасные для здоровья продукты в жару. Он посоветовал не употреблять летом рыбу, паштет и мясо курицы на кости.

Данко отметил, что при выборе продуктов человеку помогает обоняние. Эта способность особенно пригодится при выборе рыбы. Также при покупке стоит обратить внимание на жабры: они должны быть розовыми. Но это не всегда может быть надежным показателем свежей рыбы, так как продавцы умеют придать товарный вид старым продуктам.

— Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться, — предупредил шеф-повар.

Кроме того, он рекомендовал отказаться от употребления готового паштета. Эксперт призвал самостоятельно готовить это блюдо. Для него понадобится куриная или говяжья печень, к которой можно добавить портвейн, лук, морковь и сливочное масло.

Также Данко добавил, что опасно куриное мясо на кости, потому что оно начинает портиться изнутри. Он посоветовал исключить из летнего рациона куриные бедра, курицу гриль и крылышки, передает «Радио 1».

Ранее диетолог Соломатина назвала принципы здорового питания летом. Главный совет диетолога — отказаться от всего, что трудно переваривается.