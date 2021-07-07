Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Веры Алентовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Медики продолжают бороться за жизнь народной артистки России Веры Алентовой. Источник во вторник, 6 июля, рассказал последние подробности о состоянии здоровья актрисы.

Алентовой диагностировали COVID-19, и если несколько часов назад сообщалось, что самый опасный этап болезни уже позади и актрису даже перевели в обычную палату, то по свежей информации, ее снова поместили в реанимацию.

По словам источника, состояние артистки врачи оценивают как средне тяжелое, хотя весьма стабильное — нет улучшений, но и не наблюдаются ухудшения, передает Пятый канал.

Напомним, Алентова 28 июня была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее мужа — режиссера Владимира Меньшова. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни.