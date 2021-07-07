Названы семь опасных для печени продуктов

Фото: pixabay.com/ru

Некоторые продукты опасны для одного из самых важных органов человеческого организма — печени. Ученые перечислили семь наиболее опасных из них.

В первую очередь они посоветовали обратить внимание на сахаросодержащие продукты. В их число входят газированные напитки, в которых содержатся опасные химические вещества, ароматизаторы и добавки, затрудняющие эффективное функционирование печени.

Также не стоит злоупотреблять фруктами, потому что в них много фруктозы, оказывающей аналогичный сахару эффект.

Еще печень страдает от избытка соли. Например, в одной пачке чипсов или сухариков содержится половина ее суточной нормы.

Кроме того, эксперты предостерегли от чрезмерного употребления спиртного, особенно крепкого, так как он заставляет печень работать в усиленном режиме.

Серьезный вред печени наносят и крекеры, так как это источник рафинированных углеводов, сахара, кукурузного сиропа и белой муки. Колбасу и мясные деликатесы необходимо заменить на нежирное мясо (курицу или индейку). Специалисты также советуют отказаться от жареной еды, передает портал «Доктор Питер».

Ранее диетолог Король назвала продукт для укрепления иммунитета. Щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится много витаминов и необходимых организму веществ.