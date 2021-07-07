Раскрыты четыре популярные уловки для обмана покупателей в супермаркетах

Фото: krasnogorsk-adm.ru/Администрация городского округа Красногорск Московской области

Эксперты рассказали, какие популярные уловки для обмана покупателей часто используют продавцы в супермаркетах.

Отмечается, что вероятность обмана увеличивается, если в момент покупки товара клиент находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа товаров.

Всего названы четыре способа обмана покупателя. Первый из них — лишний товар в чеке. Такая ситуация случается, если кассир хочет что-то купить, но не планирует сам оплачивать данную покупку. В таком случае к покупателю добавляется лишний товар.

Другой способ обмануть покупателя — это заменить одну купюру на другу. Например, если клиент дает одну банкноту, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально у этой купюры был другой номинал. При этом доказать, что сотрудник магазина это сделал специально, сложно. Поэтому покупателям нужно всегда проверять сдачу.

Еще один способ обмана может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир заявляет, что у него якобы нет сдачи — и не додает клиенту от 30 до 70 копеек. Покупатель не придает такой сумме значения, но если в месяц таких покупателей будет много, то выручка магазина заметно увеличится.

Кроме того, иногда в супермаркетах можно столкнуться с разными ценами на полке и на кассе. В такой ситуации следует просить оплаты товара по цене из торгового зала, передает издание «Главред».

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