Глава ВОЗ заявил об «очень опасной» стадии пандемии COVID-19

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 6 июля, сказал, что пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии..

Он отметил, что в целом в мире достигнут прогресс в контроле над пандемией коронавируса.

— Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе, — заявил Гебрейесус на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

Единственным выходом глава ВОЗ считает оказание поддержки странам в справедливом распределении защитных средств, тестов, лекарств и вакцин.

Гебрейесус добавил, что на данный момент связанные с пандемией коронавируса ограничения смягчают страны, которые располагают инструментами борьбы с вирусом, прежде всего вакцинами. Но в государствах, где нет доступа к достаточным поставкам, происходит рост количества заболевших и смертности, передает ТАСС.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано 183 934 913 случаев заболевания COVID-19, скончались 3 985 022 человека. За последние сутки число заболевших увеличилось на 326 231, смертей — на 6347 человек.

Ранее в ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом «на очень высоком уровне». Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.