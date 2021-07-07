СМИ: Захватчик банка в Тюмени состоял на учете у психиатра

Фото: Екатерина Мишина / ТАСС

Мужчина, который захватил банк в Тюмени, состоял на учете у психиатра. Об этом в среду, 7 июля, РИА Новости рассказал источник.

Собеседник агентства также отметил, что указание захватить банк правонарушителю дал известный актер.

Видео: РИА Новости

Ранее «ВМ» писала, что мужчину, который захватил отделение банка в Тюмени, задержали. МЧС опубликовало кадры процесса.

Напомним, неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени. Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка.