«Беды ничто не предвещало»: друзья погибшего при крушении Ан-26 рассказали о товарище

Фото: МЧС

Друзья погибшего при крушении самолета Ан-26 17-летнего Артема Тищенко поделились с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о товарище.

По словам Романа Бречалова, приятеля Тищенко, ему сложно осознавать, что молодого человека больше нет в живых.

— К сожалению, мы давно общались в последний раз, около года назад. Поэтому я не знаю, как он жил в последнее время, и о своих планах он мне не говорил. Но это был очень хороший, жизнерадостный человек, — сказал собеседник «ВМ».

Еще один друг погибшего Артем Матвеев добавил, что с Тищенко они последний раз виделись 11 июня. Матвеев приехал к другу в гости.

— Потом часто созванивались, в том числе незадолго до злополучного вылета. И во время встречи, и во время наших разговоров он вел себя как обычно. Он совершенно не грустил, и беды ничто не предвещало. Ему вообще это было несвойственно, — рассказал Матвеев.

Он подытожил, что его товарищ был очень жизнерадостным человеком. В последнее время его увлечением была съемка видео в ТикТок.

Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота — он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу.

Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что шансов найти живыми пассажиров упавшего Ан-26 почти нет. Он объявил траур по погибшим в авиакатастрофе на три дня. Также глава региона сказал, что власти выделят родным и близким погибших по 500 тысяч рублей. На месте крушения уже обнаружили тела 19 человек.

Оперативная группа под руководством министра транспорта России Виталия Савельева отправится в Палану 7 июля. На место крушения доставят водолазов и спасателей, обученных работать в горной местности, отмечается на сайте правительства края.