Трубу с горячей водой прорвало на юге Москвы

Фото: Официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Трубу с горячей водой прорвало на проезжей части на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Паромной.

— На месте работает ремонтная бригада, участок огорожен, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Горячее водоснабжение жилых домов организовывается по резервной схеме.

Ранее специалисты городских служб локализовали утечку воды, которая произошла на севере столицы при проведении земляных работ.