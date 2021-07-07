Трубу с горячей водой прорвало на юге Москвы
Трубу с горячей водой прорвало на проезжей части на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 июля.
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Паромной.
— На месте работает ремонтная бригада, участок огорожен, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Горячее водоснабжение жилых домов организовывается по резервной схеме.
Ранее специалисты городских служб локализовали утечку воды, которая произошла на севере столицы при проведении земляных работ.