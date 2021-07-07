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Трубу с горячей водой прорвало на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Трубу с горячей водой прорвало на юге Москвы
Фото: Официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Трубу с горячей водой прорвало на проезжей части на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Паромной.

— На месте работает ремонтная бригада, участок огорожен, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Горячее водоснабжение жилых домов организовывается по резервной схеме.

Ранее специалисты городских служб локализовали утечку воды, которая произошла на севере столицы при проведении земляных работ.

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