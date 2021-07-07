Форум «Киберфест 13. Две вещи» пройдет в галерее «ГРАУНД Солянка»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Галерея «ГРАУНД Солянка» приглашает москвичей и гостей столицы на один из крупнейших международных фестивалей Восточной Европы в области медиаискусства «Киберфест 13. Две вещи».

«Киберфест» объединяет творческих личностей, программистов, инженеров и медиа-активистов. На этот раз форум представит выставку инсталляций Владимира Раннева и Марины Алексеевой.

Предметом исследования тотальной инсталляции «Все включено» оказывается главный храм человека — его жилище, избыточно заставленное разнообразными девайсами и гаджетами. На первый взгляд может показаться, что проект является очередным призывом задуматься о последствиях бытовой расточительности, антиманифестом перепроизводства. Однако в него вплетена и другая идея — техника, призванная облегчать жизнь, начинает занимать в ней такую большую роль, что постепенно вытесняет самого человека. В начале XXI века предсказывают скорое восстание машин, но, возможно, оно уже произошло.

Кроме того, зрителям будет представлена аудиовизуальная инсталляция «Можем повторить» о насаждении в медийном пространстве риторики вражды.

Фестиваль работает с 12 июля по 22 августа. Посетить его можно по билетам, сообщается на сайте галереи.