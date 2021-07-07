Пять жилых домов по программе реновации ввели в поселении Мосрентген

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пять жилых домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в 24-м квартале поселения Мосрентген. Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Фасады зданий облицованы трехслойной панелью из цементно-песчаной плитки. Каждый из корпусов выполнен в оригинальных цветах.

С внешней стороны объектов также размещены специальные корзины для кондиционеров. Входы в дома оформлены в виде витражных стекол.

Всего группа введенных зданий включает 848 квартир.

Начать переселение в новостройку планируется уже в 2021 году, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три новостройки, построенные по программе реновации жилищного фонда Москвы, передали под заселение в Головинском районе. Новые многоэтажные дома появились по адресам улица Флотская, дом 68, корпус 1, и дом 68, корпус 2, и улица Авангардная, дом 10а.

Кроме того, дом по программе реновации на юго-востоке столицы по адресу улица Люблинская, 113, поставили на кадастровый учет, строение стало 120-м с начала реализации программы.

Всего с момента старта программы в реестр внесли сведения о домах общей площадью более 2,5 миллиона квадратных метров, добавил он. Новостройка на Люблинской улице состоит из 162 квартир, пять из них оборудуют для маломобильных жильцов.