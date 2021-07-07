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Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье будут раздавать питьевую воду до 11 июля

Иван Юминов

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Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье будут раздавать питьевую воду до 11 июля
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Пассажиры электричек в Москве и Подмосковье, отправляющиеся с вокзалов и крупных станций МЖД, будут бесплатно получать питьевую воду из-за жары до 11 июля. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 7 июля.

— До 11 июля сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик из-за жаркой погоды. Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, — рассказали в организации.

Также воду можно получить на станциях Железнодорожная, Лобня, Тушино, Пушкино, Раменское и Нижегородская, отмечается в Twitter ЦППК.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности объявили из-за аномальной жары в Москве. По данным Гидрометцентра, местами воздух в городе может прогреться до плюс 30 градусов.

Горожанам не рекомендуется находиться на солнце в течение долгого времени. В целях безопасности стоит носить одежду из натуральных тканей светлых цветов, а также пить много воды. Детей не следует оставлять без присмотра в местах, предназначенных для купания.

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