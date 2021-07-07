Худрук Театра имени Пушкина рассказал о состоянии Веры Алентовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка России Вера Алентова продолжает лечение в одной из клиник столицы, процесс ее выздоровления идет стабильно. Об этом заявил художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев в среду, 7 июля.

— Вера Алентова чувствует себя нормально. Она продолжает находиться в больнице, — рассказал он.

Ухудшения состояния Алентовой нет, ее выздоровление идет стабильно, приводит слова Писарева ТАСС.

Алентова 28 июня была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее мужа — режиссера Владимира Меньшова. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни.

Ранее сообщалось, что медики продолжают бороться за жизнь артистки. По свежей информации, ее снова поместили в реанимацию. Состояние Алентовой врачи оценивают как среднетяжелое, хотя весьма стабильное — нет улучшений, но и не наблюдаются ухудшения.

Вера Алентова родилась в Архангельской области 21 февраля 1942 года. Широкой общественности она знакома благодаря своим культовым ролям в театральных постановках «Шоколадный солдатик», «Аленький цветочек», «Зыковы» и во многих других.