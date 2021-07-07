День семьи, любви и верности отметят в парках Подмосковья

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

В четверг, 8 июля, в парках Московской области пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

Программа стартует в Лотошинском парке культуры и отдыха. Здесь всех желающих ждут мастер-класс и развлекательная программа для детей.

Ближе к вечеру в городском парке «Крестов Брод» в Рошале пройдет концерт «Ромашковое счастье», а в Талдомском парке «Солнечный берег» в это же время можно будет погадать на ромашках, поучаствовать в мастер-классах и принять участие в конкурсе «Самый яркий венок».

Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре презентует своим гостям мастер-классы, фотозоны, эстафеты, забег на самокатах, программу для детей, викторины, квесты и концертную программу.

В красногорском парке «Опалиховский пруд» с концертной программой «Ромашка» выступят коллективы ДК «Опалиха» и хор «ПаРижаночка».

Парк «Раздолье» Одинцовского округа приглашает посетителей на художественный мастер-класс «Ромашка». А в сергиево-посадском парке «Октябрь» состоится праздничная программа «Земного счастья благодать».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте правительства Московской области.