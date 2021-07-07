«Забор с колючей проволокой»: власти Литвы описали стену на границе с Белоруссией

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Стену на границе Литвы и Белоруссии построят в виде забора с колючей проволокой. Об этом рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду, 7 июля.

Ранее она сообщала, что Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Стена между Литвой и Белоруссией должна будет ограничивать передвижение тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Шимоните добавила, что границу будет патрулировать армия Литвы.

Она подчеркнула, что власти не рассматривают строительство каменной или железной стены на границе с республикой.

— Речь идет о заборе с колючей проволокой, который в своих целях использует армия. Такое решение может быть применено, особенно на отдельных участках, — приводит РИА Новости слова Шимоните.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих в страну через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год

Ранее правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию. Режим позволит упростить процедуры публичных закупок и обязать власти самоуправлений страны предоставить помещения для расселения мигрантов. С предложением ввести соответствующий режим выступила Служба охраны государственной границы Литвы.