Власти Москвы заявили, что внимательно следят за ситуацией во всех сферах экономики

Фото: Пресс-служба

Столичные власти внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, еженедельный оборот товаров и услуг в целом по экономике сопоставим с прогнозами и не вызывает опасений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 июля.

— Мы внимательно следим за ситуацией, оценивая положение во всех сферах экономики Москвы. Сейчас еженедельный оборот товаров и услуг в целом по экономике сопоставим с нашими прогнозами и не вызывает опасений, — рассказал заммэра.

Некоторые предприятия оказались в сложной ситуации. В частности, это рестораны без веранд и не работающие навынос, добавил Ефимов. По его словам, в столице уже введены отсрочки до конца 2021 года по арендным платежам за третий квартал для компаний, которые арендуют помещения у города. Всего такой возможностью смогут воспользоваться почти 1,2 тысячи рестораторов.

Предприятия общественного питания, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию 100 процентов трат на коммунальные услуги в третьем квартале — они будут предоставлены в четвертом квартале.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от COVID-19. Первые 100 предприятий, которые смогут выполнить требование о полном завершении вакцинации 60 процентов сотрудников, получат гранты из городского бюджета столицы.

Размер поощрения составит 100 процентов НДФЛ, уплаченного предприятием за предыдущий год, но не более пяти миллионов рублей. Более того, 50 грантов предназначены для представителей малого и среднего бизнеса. И еще 50 — для других субъектов предпринимательской деятельности.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.