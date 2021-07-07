Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Коронавирус будет «пытаться убить» тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Об этом в среду, 7 июля, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, люди часто умирают по глупости, доверившись слухам и домыслам о прививках. Он подчеркнул, что вирус — это «полуживая безмозглая частица», которая не будет разбирать, верит человек в его существование и опасность или нет.

— Он (вирус — прим. «ВМ») просто влетит в вас и будет пытаться убить. Если у вас плохое состояние здоровья, то вы не просто в группе риска — вы в колоссальной группе риска. Если у обычных пациентов вероятность погибнуть — 1 к 30, то у пациентов с хроническими заболеваниями — 1 к 15, 1 к 10, а с диабетом — 1 к 6, — резюмировал Болибок.

Он отметил, что вирус будет «искать» тех, кто получает медотвод. Специалист призвал слушать только компетентных специалистов, а не «антиваксеров», и рекомендовал сделать прививку от COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.