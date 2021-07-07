Мать Аршавина заявила, что Алиса Казьмина больна шизофренией

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина больна шизофренией. Об этом заявила мать спортсмена Татьяна Аршавина.

— У Алисы шизофрения. Ей начихать на других, — рассказала она.

Женщина добавила, что Казьмина продолжает отправлять ей оскорбительные сообщения. Экс-супруга футболиста якобы «вытянула» с него более миллиона долларов, рассказала мать Аршавина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Казьмина заявила, что может умереть, если не сделает операцию в течение ближайших двух недель. Вместо этого, по ее словам, она пытается перевезти своих детей из загородного дома, откуда семью через суд выселяет мать Аршавина.

До этого сообщалось, что Татьяна Аршавина назвала Казьмину «профессиональной аферисткой» после того, как та пожаловалась, что ей с тремя детьми негде жить. После развода та проживала в особняке спортсмена, оформленном на мать, с дочкой от Аршавина и наследниками от предыдущих отношений.

Перед этим стало известно, что Аршавина обратилась в суд, чтобы забрать дом — иск был удовлетворен. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд ее отклонил.