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ФАС организует проверки на российском рынке стройматериалов

Анастасия Волоснова

Экономика
ФАС организует проверки на российском рынке стройматериалов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Росстата, за июнь стоимость стройматериалов выросла на 6,75 процента. С начала года цены на продукцию увеличились на 19,63 процента.

Ранее Минстрой сообщал, что рассчитывает на стабилизацию цен на стройматериалы. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей планировал договориться обеспечить скидки в рамках государственных контрактов.

ФАС отметила, что будет контролировать цены на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию. Территориальные органы ФАС планируют проводить регулярный мониторинг и принимать необходимые меры при выявлении нарушений.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что россиян предупредили о росте цен на корма для животных. Некоторые специализированные импортные корма для животных уже исчезли с российского рынка. А цены на оставшиеся их запасы у продавцов растут.

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