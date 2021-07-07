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Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как изменить свою жизнь

Анастасия Волоснова

Развлечения
Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как изменить свою жизнь
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Чтобы изменить свою жизнь, необходимо следовать трем определенным правилам. Об этом рассказал экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, мир стал другим, поэтому люди должны адаптироваться к новым реалиям, чтобы сделать себя и окружающих счастливее. Победитель шоу «Битва экстрасенсов» подчеркнул, что внутри каждого человека есть свой собственный мир, который нужно развивать по специальным законам.

Приняв решение изменить свою жизнь, человек должен учитывать знания и секреты предков, а также гены и воспитание родителей. Кроме того, необходимо обращаться к книгам, которые хранят бесценный мировой многовековой опыт, считает экстрасенс.

Ранее Мехди Вафа рассказал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака. Экстрасенс также назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака и пять самых жестоких знаков зодиака.

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