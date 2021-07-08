«Глаза невероятные!»: Кудрявцева показала фото Макарова с двухлетней дочкой

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочкой Марией и мужем, хоккеистом Игорем Макаровым находится в Сочи. Двухлетняя наследница звездной пары отдыхает в балетном лагере. Малышка с первых дней отпуска стала ходить на занятия, а родители любовались ее успехами. При этом порой вечерами им удавалось отдохнуть, потанцевать и погулять.

Кудрявцева часто делится с подписчиками в Instagram фрагментами семейного отдыха. На этот раз она опубликовала фото мужа с дочкой. Хоккеист держит девочку в балетной пачке на руках. Оказалось, что Мария унаследовала цвет глаз отца и его черты.

— Двое из ларца, — подписала снимок телеведущая.

Многие поклонники отметили, что дочка очень похожа на отца, и написали множество комплиментов.

«Глаза…. Просто утонуть можно в них. Красавчики»; «Мне кажется и на маму и на папу. Определенно взяла только самое лучшее»; «Глаза невероятные!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Кудрявцева сфотографировалась с дочерью в аэропорту. Знаменитость рассказала, что наследница в первый раз отправилась в детский лагерь в Сочи, на курорт Роза Хутор.