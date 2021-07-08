Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

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Сотрудники полиции задержали предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил в четверг, 8 июля, секретарь по связям с общественностью Гаити Франц Эксантус на своей странице в Twitter.

— Предполагаемые убийцы Жовенеля Моиза были задержаны Национальной полицией около 6 утра, — написал он.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Ранее сообщалось, что резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным.

Доминиканские власти рассказали о расследовании возможного проникновения убийц президента Гаити на свою территорию. Предполагается, что в банду могли войти четыре колумбийца и три венесуэльца.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015 году, но различные политические силы оспаривали их результаты. В 2016 году в стране провели повторное голосование.