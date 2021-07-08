Лавров заявил, что Запад ежедневно пытается вмешиваться в политику России

Фото: МИД РФ

Кремль фиксирует ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 8 июля, в Дальневосточном федеральном университете.

— Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику, — заявил он.

Лавров отметил, что для этих целей Запад использует широкий «набор инструментов». Например, военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом и информационные атаки.

Глава МИД России добавил, что «не всем по душе», что РФ смогла преодолеть трудности 90-х годов и эффективно решает проблемы, которые накопились с того времени. Величайшим завоеванием страны Лавров назвал сохранение гражданского мира, консолидацию общества вокруг нравственных ценностей народов РФ, уважение памяти предков, их подвигов, защита свободы и независимости родины, передает ТАСС.

Ранее Лавров предостерег США от попытки вести диалог с РФ с позиции силы. Так он прокомментировал требования американской стороны, которые последовали после саммита двух стран в Женеве.