Лавров предостерег США от попытки вести диалог с РФ с позиции силы

Фото: МИД РФ

В Соединенных Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека», оно опубликовано насайте российского ведомства.

Так он прокомментировал требования американской стороны, которые последовали после саммита двух стран в Женеве.

— Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно, — сказал дипломат.

По словам главы российского МИД, президент РФ Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов на паритетных началах. На переговорах возражений никто не выразил, но сразу по их завершении официальные лица США «с удвоенной силой взялись за прежние «нотации», и стали выдвигать требования к России, сопровождаемые угрозами нового давления»

При этом Лавров отметил, что сама встреча лидеров двух стран проходила в ином ключе. Сторонам удалось обсудить ситуацию в международных делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями и по региональным конфликтам.

Саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Позже Байден предупредил, что «в случае продолжения кибератак российской стороне придется за это ответить», причем США будут действовать без предупреждения.

Лавров обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах после саммита в Женеве. Заявления из Вашингтона, прозвучавшие после саммита лидеров РФ и США, не соответствуют позиции, которую Соединенные Штаты занимали на самих переговорах.