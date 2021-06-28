Лавров обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах после саммита в Женеве

Фото: МИД РФ

Заявления из Вашингтона, прозвучавшие после саммита лидеров РФ и США в Женеве, не соответствуют позиции, которую Соединенные Штаты занимали на самих переговорах. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье в журнале «Россия в глобальной политике».

Он напомнил о том, что диалог президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом был откровенным и в то же время конструктивным. Обе стороны договорились начать предметное обсуждение, в том числе и вопросов стратегической стабильности и кибербезопасности.

При этом глава российского государства отметил, что результат на всех направлениях будет возможен в случае нахождения обоюдно приемлемого баланса интересов. Министр подчеркнул, что на переговорах возражений не прозвучало.

— Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки, — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия по-прежнему остается открытой и честной для диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов.

Саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Позже Байден предупредил, что «в случае продолжения кибератак российской стороне придется за это ответить», причем США будут действовать без предупреждения.

Ранее Лавров обвинил европейских лидеров в желании «подпевать» Соединенным Штатам. По словам главы российского МИД, свою позицию с США европейские лидеры согласовывали в ходе саммита «Большой семерки» и на встрече президента США Байдена с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.