Лавров обвинил европейских лидеров в желании «подпевать» Соединенным Штатам

Фото: МИД РФ

Европейские страны начали «подпевать» Соединенным Штатам после того, как узнали позицию Вашингтона в отношении Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «О праве, правах и правилах» в журнале «Россия в глобальной политике».

— Мгновенно озвученная по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение, — написал он.

По словам Лаврова, свою позицию с США европейские лидеры согласовывали в ходе саммита «Большой семерки» и на встрече Байдена с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Позже Байден предупредил, что «в случае продолжения кибератак российской стороне придется за это ответить», причем США будут действовать без предупреждения.

25 июня лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить новые санкции в отношении России. Они хотят ввести в том числе экономические санкции в отношении РФ. Кроме того, совет ЕС на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.