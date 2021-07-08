Авторы закона о «российском шампанском» разъяснили использование этого термина

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Термин «российское шампанское» будет использоваться только на территории РФ. Он введен для поддержки отечественных винодельческих отраслей, особенно малых форм хозяйствования. Об этом в четверг, 8 июля, заявил депутат и один из авторов поправок к закону «О регулировании алкогольной продукции» Михаил Шеремет.

— Наш закон не может отменить название «шампанское» и ничто не препятствует его ввозу в страну, — уверен депутат и еще один автор законопроекта Константин Бахарев.

Напомним, что поправки к закону вступили в силу с 6 июля, после того как их одобрил президент России Владимир Путин. Основной темой для обсуждения стало требование убрать с контрэтикеток (обычно расположенных на задней стороне бутылки вина) на бутылках от иностранных производителей слово «шампанское».

Это стало трактоваться иностранными компаниями как запрет на использование слова «шампанское» для своей продукции. В частности, 3 июля крупный производитель Moet Hennesey решил приостановить поставки шампанского в Россию из-за того, что ему придется провести пересертификацию продукции, одобренную Винодельческой ассоциацией региона Шампань. Уже 4 июля стало известно, что компания согласна с требованиями законодательства и будет маркировать бутылки как «игристое вино».

Позже Еврокомиссия заявила, что видит угрозу для экспорта в новом законе об алкогольной продукции. В ней будут делать все возможное, чтобы выразить несогласие по поводу данного законопроекта.

Некоторые отечественные производители также не согласны с новыми маркировками иностранного алкоголя.

— Шампанское производится в регионе Шампань, и это абсолютный постулат. Мы должны уважать зарубежные аппелласьоны, чтобы другие страны уважали и наши, — заявил президент группы «Абрау Дюрсо» Павел Титов.

По словам гендиректора компании «Золотая Балка», которая производит игристые вина в России, французские виноделы имеют неотъемлемое право на именование шампанским игристых вин, произведенных на территории региона Шампань. Также она подчеркнула, что отечественные производители предпочитают зарабатывать репутацию для своих вин не присваиванием себе чужих титулов и регалий, а выпуском продукции высочайшего качества, передает РБК.